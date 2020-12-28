Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor - Son Dakika

Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor

28.12.2020 10:09
Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor, System.String[]

BİTLİS'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandaların akınına uğruyor.

BİTLİS'e 30 kilometre, Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandaların akınına uğruyor. Bölgede yaşayan yetiştiriceler, sık sık mandalarını sıcak suya getiriyor.Hava sıcaklıklarının sıfırın altında olduğu bölgede, mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, oluşan manzara ise bölgeye gelen fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Nemrut Dağı eteklerindeki doğal Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarıyla sıcak suya giren gençlerin eğlence mekanı oluyor. Bölgede yaşayan manda sahipleri, sık sık sıcak suyu seven mandalarıyla kaplıcanın yolunu tutuyor. Gençler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu bölgede, su sıcaklığının ise 35- 40 dereceye çıktığı kaplıcada hayvanları ile yüzmenin keyfini çıkarıyor.'KAPLICA HAYVANLARA İYİ GELİYOR?Düzenli olarak mandalarını sıcak suya getiren Zeki Barın, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi. Zeki Barın, Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşıyorum. 20'nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz. Burada 2- 3 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 10- 12 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıktaki kaplıcanın keyfini yaşıyorlar. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz dedi.

Yaz aylarında sulak alanlara ihtiyaç duyan mandalar, kış aylarında da kaplıcaya ihtiyaç duyuyorlar. Mandaların kaplıcadaki görüntüleri fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Yılın belli dönemlerinde bölgeye gelen fotoğrafçılar mandaları fotoğraflarken, bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyorlar.


Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor
Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor
Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor
Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor
Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor
Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor
Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor
Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor
Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor
Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor
Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor

Nemrut Dağı, Güroymak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'teki yetiştiriciler soğuk havada mandalarını kaplıcaya sokuyor - Son Dakika


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