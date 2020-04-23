Bitlis'teki yurtta misafir edilen küçük kıza polislerden sürpriz doğum günü - Son Dakika

Korona virüs ile mücadele kapsamında Almanya'dan gelerek Bitlis'te Beşminare Kız Yurdu'nda küçük Azme'ye polisler tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.



Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tahliye edilmeye devam ederken, tahliye kapsamında Almanya'da yaşayan 187 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürecini geçirmek için Bitlis merkezde bulunan Beş Minare Kız Yurdu'nda misafir edilmeye başlandı. Misafirler arasında bulunan Azme Deniz'in doğum günü olan 23 Nisan, polis ekipleri tarafından yapılan sürprizle kutlandı. - BİTLİS