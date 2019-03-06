Bitlis'ten 16 Genç Portekiz'e Gidecek

Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon ve Eğitim Merkezince (BİPEM) hazırlanan proje kapsamında 16 gencin Portekiz'e gönderileceği bildirildi.

Bitlis Valiliği Proje Koordinasyon ve Eğitim Merkezince (BİPEM) hazırlanan proje kapsamında 16 gencin Portekiz'e gönderileceği bildirildi.



BİPEM Müdürü Necati Kaya, yaptığı açıklamada, Avrupa Gönüllüleri Hizmeti'nin (AGH) amacının Avrupa Birliğinin içinde ve dışında gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımını desteklemek olduğunu söyledi.



"We Are Volunteer!-2" Projesi ile 8 genci Portekiz'e gönderdiklerini belirten Kaya, "Bu gençlerimiz orada aktif olarak sosyal çalışmalar yürütmektedirler. Çalışmalarımızın karşılığını alıyor oluşumuzun ve 8 gence Avrupa'da 33 gün gönüllülük projesi kapsamında çalışma imkanı vermiş olmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.



Proje sayesinde 16 gencin daha hayallerini gerçekleştireceğini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:



"Onları sosyal faaliyetlere dahil edip yabancı dillerini geliştirebilmelerine, farklı bir coğrafyada toplumsal yaşama adapte olup, özgüven ve tecrübe ile iş piyasasındaki seçeneklerini çeşitlendirebilmelerine olanak sağlayacağız. Projeyi başlattığımızdan bu yana ülkemiz genelinden 800 başvuru aldık. Başvuru sürecimiz devam etmektedir. Avrupa'ya gidecek olan bu gençlerimizin tüm masrafları proje kapsamında merkezimiz tarafından karşılanacaktır. Bu projemiz 39 gün sürecek ve başvurular www.bipem.org üzerinden alınacaktır. Son başvuru tarihi 10 Mart 2019'dur ve ilk 8 gencimiz nisan ayı içerisinde, sonraki 8 genç arkadaşımız da haziran ayı içerisinde Portekiz'e gönderilecek."

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