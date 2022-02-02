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BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI - Son Dakika

BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI

02.02.2022 15:23

BİTLİS'te, kalınlığı 162 santimetreye ulaşan karın temizlenmesi için yoğun çalışma başlatıldı.

BİTLİS'te, kalınlığı 162 santimetreye ulaşan karın temizlenmesi için yoğun çalışma başlatıldı. Sokak ve caddelerde iş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenip, kent dışına çıkarılıyor. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, şu ana kadar 2 bin 500 kamyon kar taşıdıklarını söyledi.

Bitlis'te geçen hafta aralıklarla yağan kar, kent merkezinde ve köy yollarında ulaşımı olumsuz etkiledi. Merkezdeki kar kalınlığı 162 santimetreye ulaştı, trafik uyarı levhaları da kara gömüldü. Yürümenin zorlaştığı kent merkezinde, yağışın durmasıyla belediye karla mücadele ekipleri de cadde, sokak, meydan ve ana yollarda kar toplama çalışmalarına başladı. Kepçelerle belli noktalara biriktirilen kar yığınları, kamyonlara yüklenip kent dışına taşındı.

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, halkın rahat ulaşımı için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "İlimiz için beklediğimiz kar, aralık ayından beri zaman zaman etkili oluyor. Kentin topoğrafik yapısından kaynaklı zorlu bir çalışma yürütmek zorunda kalıyoruz. Karın taşınması için de özellikle açık havaları değerlendiriyoruz. Günlük 150 kamyon kar taşıyoruz ve bu rakam şu ana kadar 2 bin 500'e ulaştı. Kar yağışının olduğu günlerde de ulaşım aksamasın, diye yoğun bir yol açma çalışması yürütüyoruz. Kışın başından beri, kent merkezine yağan toplam kar 5 metreyi buldu. Tüm bunlara rağmen kuraklık olmasın, diye şikayetçi değiliz. Bitlis ve bölge için kar yağsın, istiyoruz" dedi.

BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI
BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI

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Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BİTLİS'TEN 2 BİN 500 KAMYON KAR TAŞINDI - Son Dakika
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