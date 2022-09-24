Bitlis'te 220 kız öğrenci "Hatay Arsuz Uluçınar Kampı"na gönderildi - Son Dakika
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Bitlis'te 220 kız öğrenci "Hatay Arsuz Uluçınar Kampı"na gönderildi

24.09.2022 19:02
Bitlis'te 220 kız öğrenci "Hatay Arsuz Uluçınar Kampı"na gönderildi

Bitlis'ten 220 kız öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Hatay Arsuz Uluçınar Kampı"na gönderildi.

Bitlis'ten 220 kız öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "Hatay Arsuz Uluçınar Kampı"na gönderildi.

Bitlis Gençlik Merkezine gelen öğrenciler, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Dalkılıç, Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz ve aileleri tarafından uğurlandı.

Cengiz, gazetecilere, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 24-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen "Hatay Arsuz Uluçınar Kampı"na, 220 kız öğrenci gönderdiklerini söyledi.

Kızılay Bitlis Kadın Kolları görevlilerinin öğrencilere eşlik edeceğini anlatan Cengiz, "Kamp süresince öğrencilerimiz Hatay'ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezecek. Bunun yanı sıra kamp alanında deniz ve havuz etkinlikleri olacak. Öğrencilerimiz kamp liderlerinin hazırladığı bir programa katılacak. Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileriyle ortak yürütülen çalışmaya katkı sunanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kampa giden Zerda Altun ise kampın çok güzel bir etkinlik olacağını belirterek, "Öğrenciler stres atacak. Okul haftası öncesinde kampın güzel geçeceğine inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Kızılay, gençlik, Bitlis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te 220 kız öğrenci 'Hatay Arsuz Uluçınar Kampı'na gönderildi - Son Dakika

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