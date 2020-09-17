Bitlis'ten 61 ile fasulye satışı - Son Dakika

Bitlis'ten 61 ile fasulye satışı

Bitlis'ten 61 ile fasulye satışı Fasulyeden bu yıl 230 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde üretilen kuru fasulye Türkiye'nin yüzde 10'luk kısmını karşılarken, 61 ile de satışı yapılıyor.

Bitlis'ten 61 ile fasulye satışı

Fasulyeden bu yıl 230 milyon TL gelir elde edilmesi bekleniyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçelerinde üretilen kuru fasulye Türkiye'nin yüzde 10'luk kısmını karşılarken, 61 ile de satışı yapılıyor.

Bitlis ve çevresinde 17 farklı türde kuru fasulye üretilirken, ilin ekonomisine ve istihdamına da büyük katkı sağlıyor. Bu yıl kuru fasulyeden 230 milyon TL gelir beklenirken, 61 ile de satışı yapılıyor. İl genelinde diğer tarım sektörleri gibi fasulye hasadında da istihdama katkı sağlandığını ifade eden Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti. Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde fasulye hasadına katılan Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, "Bugün Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyündeyiz. 2020 hasadımız başladı ve devam ediyor. Rabbim bu sene bereket verdi. Toprağımızın her yerinde bu sene bereket fışkırıyor. Bu gün itibarıyla fasulye hasadındayız. Kuru fasulye ilimizdeki bir kaç tane stratejik ürünle beraber önemsediğimiz bir ürün çeşidimizdir. Geçen yıl 88 bin dekar alanda fasulye vardı. Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ve ilimizde de valimizin talimatları doğrultusunda pandemi sürecinde yeterli ve güvenli gıda üretimi sağlamaya çalıştık. Tüm ilçelerimizi gezdik. Bir karış ekilmemiş arazi bırakmayarak ekimimizi gerçekleştirdik. 88 bin dekar alandaki üretimimizi mühendislerimizin çabalarıyla 95 bin dekar alana çıkardık. Bu alanlarda yurt dışında gelen tohum çeşitleri ve kendi üretimimiz olan tohum çeşidimiz vardı. İlimizde 17 çeşit kuru fasulye çeşidi üretilmektedir. 95 bin dekar alanda bu sene rekoltemizin çok iyi olacağını düşünüyoruz. 30 bin ton civarında kuru fasulye üretimi bekliyoruz" dedi.

"Türkiye genelinde önemli bir yere sahibiz"

Kuru fasulyenin bu yıl 8 TL'den alıcı bulduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuru fasulyenin ilimize çok büyük katkısı oluyor. Bunun il ekonomisine tarladaki fiyatıyla kilogramı 8 liradan satılmaktadır. İl ekonomisine ise 240 milyon lira civarında katkı sağlıyor. Bitlis yemeklik kuru fasulye üretiminin yanında tohumluk üretiminde de Türkiye genelinde önemli bir yere sahiptir. Bunun büyük bir kısmını ilimiz karşılamaktadır. 10 bin dekar alanda tohumluk kuru fasulye üretimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık olarak 4 bin ton üretimimiz oluyor. Bununda ilimize katma değeri 130 milyon lira civarındadır. Fasulye ihracatında hem yemeklik hem de tohumluk anlamında ilimize katkısı yaklaşık olarak 360 milyon civarındadır."

İstihdama katkı

Tüm üretim alanlarında olduğu gibi kuru fasulyede de istihdam edilmek üzere birçok genç bulunduğunu dile getiren Çelik, "Bu yıl pandemi nedeniyle il dışından çok fazla işçi gücü olmamakla beraber çevre illerden ve ilçelerden 5 bine yakın gencimiz tarlalarda çalışmaktadır. Bunlar sürekli takip ediliyor. Aksilik olursa hemen iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlimizde her türlü meyve ve sebze yetişiyor"

Yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye geneli iyi bir yerde olduklarını söyleyen Çelik, "Geçen yıl 5'nci sıradaydık. Bu sene üretimle beraber 3'ncü sıraya yükselmeyi hedefliyoruz. Bu ürünler de pazar sorunumuz yoktur. Türkiye'de Karaman, Konya gibi illerde bu işin borsası kuruldu. Ürün daha tarlada iken satışı tamamlanıyor. Bitlis ili coğrafi konumu yapısı ve iklim nedeniyle Siirt tarafında daha sıcak bazı yerlerde daha serin. İlimizde her türlü meyve ve sebze yetişiyor. Burası da Sarıkum. Bir yandan Nemrut serinliği, bir yandan da Van Gölü nemi var. Fasulyenin en çok ihtiyacı olduğu iklim şu an mevcuttur. Bu tarlada altın çeşidi üretildi. Verimi çok iyi. Bu çeşit ilimize uyum sağladı. Topraklar her şeye müsait. Bilinçli bir çiftçimiz var. Çukurova'dan bu yana diyoruz bilinç düzeyi en yüksektir. Türkiye fasulye ihtiyacının yüzde 10'luk kısmı Bitlis'ten karşılanıyor. Türkiye'nin 61 iline fasulye ihracatı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bitlis'ten 61 ile fasulye satışı

Türkiye, Tatvan, Bitlis, Ahlat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bitlis'ten 61 ile fasulye satışı - Son Dakika Ekonomi

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