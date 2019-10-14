Bitlis'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Memur-Sen İl Başkanı Cabir Durak, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Prof. Dr. Yardım, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu ile ülkenin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını belirtti.

Devletin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nı da uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak gerçekleştirdiğini vurgulayan Yardım, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimiz bu harekatla, emperyalizmin taşeronluğunu yapan terör örgütlerini süpürerek bölgeyi asıl sahiplerine teslim etmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'nin, hemen güneyinde ülkemizin huzur ve güven ortamına kasteden taşeron terör örgütleriyle mücadelesi, uluslararası hukuktan kaynaklanan en doğal hakkıdır. Ülkemiz dünyada ve bölgesinde dünden bugüne barışın ve huzurun garantörü olmuştur, olmaya da devam edecektir. Devletimiz bölgede hiçbir karanlık odağın hesaplarına izin vermeyeceği gibi kendisine yöneltilen tehditlere de boyun eğmeyecek ve mazlumun hakkını geçmişte olduğu gibi bugün de koruyacaktır. Allah silahlı kuvvetlerimizi korusun ve muvaffak etsin."

"Amacımız huzur götürmek"

Durak ise Memur-Sen ailesi olarak Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Suriye ile 911 kilometrelik sınırı bulunan Türkiye'nin, bu konuda sessiz kalmasının söz konusu olmadığını ifade eden Durak, şunları kaydetti:

"10 bin kilometre uzaklıktaki devletlerin dahi müdahil olduğu bu süreçte, Türkiye'nin sürece dahil olması gerekiyor. Ülkemizin bundan önceki süreçlerde de sivillerin gözetimi ve mağduriyetlerin oluşmaması hususundaki tecrübeleri ortadadır. Askerlerimiz Allah'ın izniyle zaferle sonuçlandıracakları bir sürece tabi olmuşlardır. Amacımız kimsenin elindeki toprağı almak değil, buralara huzur götürmek ve var olan örgütlerin temizlenmesi noktasında ülkemizin bir irade ortaya koymasıdır. Hayırlı şekilde sonuçlanacaktır."