Bitlis'ten 'Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması

BİTLİS'te sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'destek' toplantısına Hak-İş Konfederasyonu, Memur-Sen İl Temsilcisi ve 11 İş Kolu, Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, Bitlis Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı ve Bitlis Esnaf ve Sanatkarlar Birliği de katıldı. 81 ilde aynı anda tüm oda ve borsalarla birlikte bu açıklamayı yaptıklarını belirten Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, " Türkiye, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde 'Barış Pınarı' adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak, hem de ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır" dedi.

Tezcan, devletin aldığı kararın arkasında olduklarını da belirterek şöyle konuştu: