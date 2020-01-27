Bitlis'ten depremzedelere yardım - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat Belediyesince "Haydi Ahlat Elazığ Üşümesin" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemelerin yüklendiği iki tır ve kamyon Elazığ'a gönderildi.

Kentte başlatılan ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların destek verdiği kampanya çerçevesinde toplanan ısıtıcı, battaniye, kıyafet ve gıdadan malzemeler bir alış veriş merkezi önünde toplandı.

Belediye personeli ve vatandaşlarca kolilere doldurulan yardım malzemeleri, iki tır ve kamyona yüklenerek dualarla Elazığ'a yollandı.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara şifa diledi.

Bugünün dayanışma günü olduğunu ve herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirten Çoban, "Devletimiz her noktaya ulaşarak gerekli müdahaleyi yaptı. Fakat bunu unutmayalım, evleri yıkılmayan ancak içine giremeyen binlerce vatandaşımız var. Biz de bu sıkıntıları soğuk kış gününde vatandaşlarımızla paylaştığımızda hiçbiri bizi yalnız bırakmadı. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Devletin tüm kademeleriyle vatandaşlarla dayanışma içerisinde olduğunu aktaran Çoban, "Biz de burada aynı örneği sergiliyoruz. Bizler de kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bununla sınırlı kalmayacağız. İhtiyaç olması halinde tekrar yardım yapmaya hazırız." diye konuştu.