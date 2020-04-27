Bitlis'ten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek - Son Dakika

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Bitlis Şube Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında Ankara Barosu tarafından ifade edilen sözlere tepki gösterdi.



HUDER Bitlis Şube Başkanı Avukat Kadir Köstekçi, yaptığı açıklamada, Erbaş'ın Cuma hutbesinde kötülüklere karşı topyekun mücadele mesajı vermiş olup, Diyanet İşleri Başkanı olması hasebiyle de İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları hakkında toplumu aydınlatma görevini yerine getirdiğini belirtti. Erbaş'ın bu hutbesi üzerine Ankara Barosu tarafından aşağılayıcı ifadeler kullanıldığını belirten Köstekçi, "Bu konuşma üzerine Ankara Barosu 26.04.2020 tarihli yazısında, Diyanet İşleri Başkanı'nı halkın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef göstermekle itham etmiş, mezkur metinde de Diyanet İşleri Başkanı özelinde İslamiyet hakkında aşağılayıcı ifadelerde bulunmuştur. Ankara Barosu söz konusu metinde 'sesi çağlar öncesinden gelen bu şahıs, içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan 8-9 nesil önceki büyükleri ile aynı zihinsel ve dogmatik sınırlara sahip olmak' gibi ifadelerde bulunarak kültürümüzü, inancımızı ve değerlerimizi apaçık aşağılamıştır. Bu ifadelerin, halkın bir kesimini nefretle aşağıladığı ve Diyanet İşleri Başkanını kitlelere hedef gösterdiği açıkça ortadadır. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bünyesinde bulunan avukatların sorunlarına eğilmek yerine kanuni olarak kendisine verilen görevi yerine getiren bir devlet adamına saldıran zihniyetin ülkemizin hukuksal problemlerine ne derece faydalı olacağını kamuoyunun takdirine bırakmaktayız. Tüm bunlarla birlikte 10 binden fazla üyesi bulunan bir baronun, yönetim kurulundaki bir kaç üyenin şahsi fikrini bir meslek odasına yansıtması başta Ankara Barosu üyesi olan avukatları hiçe saymaktır. Kaldı ki bir din adamının inandıklarını söylemesi kadar doğal bir şey de olamaz. Bunu halkı kin ve nefrete sevk etmek olarak lanse etmek gaflet olup bunun ceza kanunları anlamında suç kabul edilmesi mümkün değildir. Kimsenin bu kutsal günlerde toplumun değerleri ile oynamaya, insanların huzurunu kaçırmaya hakkı yoktur. Eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramların ardına gizlenmek sureti ile toplumun değerleri ile oynanmasını, toplumun en temel taşı olan aile kavramını yok edecek çalışmalara girişilmesini kabul edemeyiz. Diyanet İşleri Başkanının açıklamaları nedeni ile hedef gösterilmesi ise bir hukuk kurumu olan barolara asla yakışmayan bir tutumdur. Yine 'sesi çağlar ötesinden gelen' demek sureti ile dini değerlerimizi küçümseyen yaklaşımı da kınadığımızı belirtmek isteriz. Hukuki Araştırma Derneği olarak okumuş olduğu hutbe nedeniyle sosyal platformlarda eleştirilen, şikayet edilen Ali Erbaş'ın yanındayız" dedi. - BİTLİS