Bitlis'ten elazığ'a yardım - Son Dakika

Bitlis'ten Elazığ'a yardım

ELAZIĞ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yardımlar Elazığ'a gönderilmek üzere kamyonla yola çıktı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar bölgeye gitmeye başlarken, Bitlis Belediyesi de, Elazığ için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya katılan vatandaşlarda, oluşturdukları yardım kolilerini belediye ekiplerine teslim etti. Bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşların gönderdiği yardım kolilerini belediye ekipleri paketleyip, kamyona yükledi. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, toplanan yardım kolilerini kamyona yükleyerek, Elazığ'a gönderdiklerini söyledi.

Elazığ'da meydana gelen depremin tüm ülkeyi derinden üzdüğünü belirten Arslan, Ülkemizin genelinde başlatılan yardım kampanyasına Bitlis'te destek verdi. Bizim topladığımız bu malzemeler bazı tedarik edilemeyen malzemelerin yüzünden bugüne kaldı. Bugün bu malzemeleri kamyona yükleyip gönderiyoruz. Deprem tüm ülkeyi derinden üzdüğü gibi Bitlis'i de derinden üzmüştür. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bitlis'in duyarlı insanları aynı zamanda nakdi yardımlarda da bulundu. Gerek AFAD'a gerekse bizler aracılığıyla gönderilen nakdi yardımları oradaki yetkililere teslim edeceğiz. Yardımlara katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz diye konuştu.