Bitlis'ten elazığ'a yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'ten elazığ'a yardım - Son Dakika

Bitlis'ten elazığ'a yardım

6 saat önce

Bitlis'ten Elazığ'a yardımELAZIĞ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yardımlar Elazığ'a gönderilmek üzere kamyonla yola çıktı.

Bitlis'ten Elazığ'a yardım

ELAZIĞ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Bitlis Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile toplanan yardımlar Elazığ'a gönderilmek üzere kamyonla yola çıktı.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar bölgeye gitmeye başlarken, Bitlis Belediyesi de, Elazığ için yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya katılan vatandaşlarda, oluşturdukları yardım kolilerini belediye ekiplerine teslim etti. Bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşların gönderdiği yardım kolilerini belediye ekipleri paketleyip, kamyona yükledi. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, toplanan yardım kolilerini kamyona yükleyerek, Elazığ'a gönderdiklerini söyledi.

Elazığ'da meydana gelen depremin tüm ülkeyi derinden üzdüğünü belirten Arslan, Ülkemizin genelinde başlatılan yardım kampanyasına Bitlis'te destek verdi. Bizim topladığımız bu malzemeler bazı tedarik edilemeyen malzemelerin yüzünden bugüne kaldı. Bugün bu malzemeleri kamyona yükleyip gönderiyoruz. Deprem tüm ülkeyi derinden üzdüğü gibi Bitlis'i de derinden üzmüştür. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bitlis'in duyarlı insanları aynı zamanda nakdi yardımlarda da bulundu. Gerek AFAD'a gerekse bizler aracılığıyla gönderilen nakdi yardımları oradaki yetkililere teslim edeceğiz. Yardımlara katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz diye konuştu.

Bitlis'ten elazığ'a yardım

Bitlis Belediyesi, Elazığ, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte! Enkaz altındaki çifti kurtaran Suriyeli Mahmud ve ailesine vatandaşlık verilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 22:38:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis'ten elazığ'a yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]