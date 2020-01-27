Bitlis'ten Elazığ'a yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'ten Elazığ'a yardım - Son Dakika

Bitlis'ten Elazığ'a yardım

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Bitlis Belediyesi tarafından toplanan yardımlar, kamyonla yola çıktı.

Bitlis'ten Elazığ'a yardım, System.String[]

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Bitlis Belediyesi tarafından toplanan yardımlar, kamyonla yola çıktı.

Elazığ'da yaşanan depremin ardından, Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar bölgeye gitmeye başlarken, Bitlis Belediyesi de depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Vatandaşlar, oluşturdukları yardım kolilerini belediye ekiplerine teslim etti. Koliler bugün kamyona yüklenip, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, depremin tüm ülkeyi derinden üzdüğünü belirterek, "Ülkemizin genelinde başlatılan yardım kampanyasına Bitlis de destek verdi. Deprem tüm ülkeyi derinden üzdüğü gibi Bitlis'i de derinden üzmüştür. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bitlis'in duyarlı insanları aynı zamanda nakdi yardımlarda da bulundu. Gerek AFAD'a gerekse bizler aracılığıyla gönderilen nakdi yardımları oradaki yetkililere teslim edeceğiz. Yardımlara katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:21 Kaynak: DHA
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