Bitlis'ten Elazığ'a yardım - Son Dakika

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Bitlis Belediyesi tarafından toplanan yardımlar, kamyonla yola çıktı.

Elazığ'da yaşanan depremin ardından, Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar bölgeye gitmeye başlarken, Bitlis Belediyesi de depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Vatandaşlar, oluşturdukları yardım kolilerini belediye ekiplerine teslim etti. Koliler bugün kamyona yüklenip, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.