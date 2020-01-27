Bitlis'ten Elazığ'a yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'ten Elazığ'a yardım eli - Son Dakika

Bitlis'ten Elazığ'a yardım eli

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Bitlis Belediyesi tarafından toplanan yardımlar yetkililere teslim edilmek üzere kamyonla yola çıkarıldı.

Bitlis'ten Elazığ'a yardım eli, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Bitlis Belediyesi tarafından toplanan yardımlar yetkililere teslim edilmek üzere kamyonla yola çıkarıldı.


Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin birçok ilinden yardımlar gitmeye başlarken, Bitlis Belediyesi Elazığ için yardım kampanyası başlattı. Vatandaşlar oluşturdukları yardım kolililerini belediye ekiplerine teslim etti. Belediye ekipleri, bölgeye yardım göndermek isteyen vatandaşların gönderdiği yardım kolilerini paketleyip kamyona yükledi.


Yardım kampanyası hakkında konuşan Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, yaşanan depremin ardından toplanan malzemeleri kamyona yükleyerek Elazığ'a gönderdiklerini söyledi. Arslan, "Geçtiğimiz Cuma günü Elazığ'da meydana gelen deprem ülkemizi derinden üzmüştür. Ülkemizin genelinde başlatılan yardım kampanyasına Bitlis'te destek vermiştir. Bizim topladığımız bu malzemeler bugüne kaldı. Bazı tedarik edilemeyen malzemelerin yüzünden bugün kamyona yükleyip gönderiyoruz. Deprem tüm ülkeyi derinden üzdüğü gibi Bitlis'i de derinden üzmüştür. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Bitlis'in duyarlı insanları aynı zamanda nakdi yardımlarda da bulunmuştur. Gerek AFAD'a gerekse bizler aracılığıyla gönderilen nakdi yardımları oradaki yetkililere teslim edeceğiz. Yardımlara katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Yapılan açıklamanın ardından yardımların yüklendiği kamyon, Elazığ'a doğru yola çıktı. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Elazığ, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:44 Kaynak: İHA
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