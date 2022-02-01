Bitlis'ten kar manzaraları- Bitlisliler kar üzerine kurdukları sobanın başında çay keyfi yaptı - Son Dakika

Bitlis'ten kar manzaraları

Bitlisliler kar üzerine kurdukları sobanın başında çay keyfi yaptı

BİTLİS Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 19 köy yolu ulaşıma kapanırken, buz sarkıklarının boyu neredeyse iki katlı boyuna ulaştı.

Bitlisliler kar yağışının durmasının ardından kar üstünde kurdukları soba başında çaylarını yudumlayıp karın keyfini çıkardılar.

Kar yağışının durmasının ardından ortaya güzel ve bir o kadar ilginç görüntülerin çıktığı Bitlis kent merkezinde trafik ışıkları ve yön tabelaları kardan kayboldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 75 personel ve 50 iş makinesi ile kapalı olan köy yoları için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, bugün itibari ile kapalı olan köy yolu sayısının 19 olduğunu ifade etti.

Öte yandan Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ise Bitlis'e yağan karın 470 santimetre olduğu belirtildi.