Üye Girişi
Bitlis'ten kar manzaraları- Bitlisliler kar üzerine kurdukları sobanın başında çay keyfi yaptı - Son Dakika

Bitlis'ten kar manzaraları- Bitlisliler kar üzerine kurdukları sobanın başında çay keyfi yaptı

01.02.2022 14:02

Bitlis'ten kar manzaraları Bitlisliler kar üzerine kurdukları sobanın başında çay keyfi yaptıBİTLİS Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 19 köy yolu ulaşıma kapanırken, buz sarkıklarının boyu neredeyse iki katlı boyuna ulaştı.

Bitlis'ten kar manzaraları

Bitlisliler kar üzerine kurdukları sobanın başında çay keyfi yaptı

BİTLİS Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 19 köy yolu ulaşıma kapanırken, buz sarkıklarının boyu neredeyse iki katlı boyuna ulaştı.

Bitlisliler kar yağışının durmasının ardından kar üstünde kurdukları soba başında çaylarını yudumlayıp karın keyfini çıkardılar.

Kar yağışının durmasının ardından ortaya güzel ve bir o kadar ilginç görüntülerin çıktığı Bitlis kent merkezinde trafik ışıkları ve yön tabelaları kardan kayboldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 75 personel ve 50 iş makinesi ile kapalı olan köy yoları için çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, bugün itibari ile kapalı olan köy yolu sayısının 19 olduğunu ifade etti.

Öte yandan Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ise Bitlis'e yağan karın 470 santimetre olduğu belirtildi.

Bitlis'ten kar manzaraları- Bitlisliler kar üzerine kurdukları sobanın başında çay keyfi yaptı
Bitlis'ten kar manzaraları- Bitlisliler kar üzerine kurdukları sobanın başında çay keyfi yaptı
Bitlis'ten kar manzaraları- Bitlisliler kar üzerine kurdukları sobanın başında çay keyfi yaptı

YORUMLAR
500

Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bitlis'ten kar manzaraları- Bitlisliler kar üzerine kurdukları sobanın başında çay keyfi yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:20 Bartu Küçükçağlayan baba oldu! İste bebeğin cinsiyeti
13:46 Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı
13:46 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!
13:46 Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Türkiye büyük tehdit altında
13:43 İmamoğlu'na açıkça soruldu: İngiliz elçiyle yemek yediğinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?
13:31 Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu
13:28 Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
13:10 TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 14:12:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'ten kar manzaraları- Bitlisliler kar üzerine kurdukları sobanın başında çay keyfi yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement