Son Dakika Haberleri: Bitlis'ten kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis'ten kısa kısa

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan trafik uygulamasına katıldı.

Bitlis'ten kısa kısa, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan trafik uygulamasına katıldı.
Vali Çağatay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile Ramazan Bayramı dolayısıyla yola çıkan vatandaşların güven içerisinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşamadan sevdiklerine ulaşabilmeleri için trafik ekiplerince gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.
İçişleri Bakanlığının çocuklarda trafik bilincinin ve kültürünün oluşması amacıyla başlattığı "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Çağatay, çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.
Çağatay, çocuklardan ebeveynlerinin trafikte cep telefonu kullanmaması, yayalara öncelik vermesi ve emniyet kemeri takması konusunda kendilerini uyarmalarını ve yaptıkları hataları karnelere işlemelerini ve bu karneyi trafik polislerine vermelerini istedi.
Sürücülere uyarılarda bulunan Çağatay, vatandaşların ve sürücülerin bayramını da kutladı.
Buradaki görevlilerle de bir süre sohbet eden Çağatay, trafik tedbirleri konusunda yetkililerden bilgi aldı.
Vali Çağatay'dan taziye ziyareti
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmen Özcan Döymaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Çağatay, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren TOBB İlköğretim Okulunda görev yapan sınıf öğretmeni Özcan Döymaz'ın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.
Ziyarette aile ile bir süre sohbet eden Vali Çağatay, Özcan öğretmene Allah'tan rahmet, ailesine de sabır dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:03 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak'ta kıyıya vurmuş vaziyette 2 ölü yunus bulundu Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz'a akın etti Sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk! Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınını kim yönetecek? Bahçeli gönlündeki ismi açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 16:18:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis'ten kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]