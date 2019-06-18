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Bitlis'ten kısa kısa

59 dakika önce

Bitlis Belediyesi ekipleri, su ve kanalizasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Bitlis Belediyesi ekipleri, su ve kanalizasyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, bugüne kadar Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yüzlerce kilometre uzunluğunda altyapı çalışması gerçekleştirildiğini bildirdi.
Tanğlay, "Ekiplerimiz kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yükseliş, Taş, Zeydan, Saray ve Şemsi Bitlis mahallelerinde su ve kanalizasyon hattı çalışmamız devam ediyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden bir an önce çalışmalarımızı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
Bitlis'te doğal gaz hattı döşeme çalışmaları sürüyor
Belediye ekiplerince Taş Mahallesi'nde doğal gaz hattı döşeme çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Beşminare ve Hüsrevpaşa mahallelerinde doğal gaz hattı döşeme çalışmalarının tamamlandığı, şimdi de Atatürk ve Taş mahallelerinde çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
Tanğlay, "Mahallelerimizde belediyemizle koordineli şekilde gerçekleşen doğal gaz alt yapı çalışmaları şu an Taş Mahallesi'ne bağlı Stadyum Caddesi'nde devam ediyor. Doğal gaz alt yapı çalışmalarının tamamlandığı yollarda başlattığımız düzenleme çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:49 Kaynak: AA
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