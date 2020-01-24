Bitlis'ten kısa kısa - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleri, Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Dernek üyelerini makamında kabul eden Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir süre dernek üyeleriyle sohbet eden Özkan, ilçedeki çalışmalarla ilgili istişarede bulundu.

Tatvan'da kuaförler için seminer

Tatvan ilçesinde kuaförlere yönelik seminer düzenlendi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen seminerde saç modeli, renklendirme, saç kesimi, makyaj ve topuz tasarım gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi.

Programa, Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan ve sektör temsilcileri katıldı.