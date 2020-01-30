Bitlis'ten kısa kısa - Son Dakika

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Bitlis'ten kısa kısa

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.E. ile yine aynı suçtan 9 yıl hapis cezası ile aranan E.A'nın yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, yakalanan 2 kişinin işlemlerin ardından cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

Tatvan'da uyuşturucu operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Çalışmalar sırasında, D.K. ve A.A. isimli şüphelilerin üst aramasında 25,29 gram eroin ile 0.71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Adilcevaz, Tatvan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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