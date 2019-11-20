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Bitlis'ten sonbahar manzaraları

6 saat önce

Bitlis'ten sonbahar manzaralarıBİTLİS - Sonbahar mevsimi her yerde olduğu gibi Bitlis ve köylerinde de farklı güzellikleri ortaya çıkarıyor.

Bitlis'ten sonbahar manzaraları

BİTLİS - Sonbahar mevsimi her yerde olduğu gibi Bitlis ve köylerinde de farklı güzellikleri ortaya çıkarıyor.

Özellikle ormanlık alanlarda ve köylerde oluşan manzaralar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte yaprakları sararan ağaçlar ayrı bir güzellik sunarken, okulların bir haftalık tatilini fırsat bilen çocuklar ise dökülen yapraklarla gönüllerince oynadılar.

Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı köyü, sonbaharın son günlerinde doğası, ağaçları ve akan deresi ile ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Köydeki çocuklar hem okulların tatil olmasını hem de havaların iyi geçmesini fırsat bilerek kendilerince buldukları yaprak savaşı ve yaprak havuzunda doyasıya eğlendiler.

Köylüler ise, kış aylarında hayvanlarına dağdan ot yiyecek getirmek için kızak yapımı için kolları sıvadılar. Ersin Mert adlı vatandaş, kışın dağdan hayvanlarına yem getirmek için büyük kızaklar yapmaya başladıklarını söyledi.

Bitlis'ten sonbahar manzaraları

Bitlis, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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