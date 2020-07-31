Bitlis Vali Yardımcısı Kılıç'tan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, beraberindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ile 2019'da Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe -3 Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alpaslan Kurt'un ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Feyyaz Kurt ve ailesiyle görüşen Kılıç, ailenin bayramını kutladı.

Bir süre aileyle sohbet eden Kılıç, devletin tüm kapılarının şehit ailelerine her zaman açık olduğunu ifade etti.