Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 26.08.2021 tarihli ve 2021/46 Sayılı Kararı(PCR Zorunluluğu)

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26. maddeleri gereğince, 26. 08. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İl Merkezi ve tüm İlçelerimizde geçerli olmak üzere;

Aşılama çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine İl merkezinde Valiliğimizin koordinasyonunda İlçe merkezinde Kaymakamlıkların koordinasyonunda ağırlık verilmesine. Bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı çalışmalar yürütülmesine, 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin? konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmemesine, Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunmasına. Bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid­19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine, İl merkezinde Valiliğimizce İlçelerde ise Kaymakamlıklarca kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için İl merkezinde İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile İlçe merkezinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile HES kodu üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğu getirilebilmesine, Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşlarımıza hatırlatılmasına yönelik çalışmaların İl merkezinde Valiliğimiz, İlçelerde ise Kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda sürdürülmesine, İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca yukarıda alınan kararlara uymayanlara İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına riayet etmemekten Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 inci maddesine göre idari para cezası uygulanmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ