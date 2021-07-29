Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 28.07.2021 tarihli ve 2021/32 Sayılı Kararı - Son Dakika

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 28.07.2021 tarihli ve 2021/32 Sayılı Kararı

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu\'nun 28.07.2021 tarihli ve 2021/32 Sayılı Kararı
Son Güncelleme: 29.07.2021 02:19

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı maddeleri gereğince, 28. 07. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26'ıncı maddeleri gereğince, 28. 07. 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İl Merkezine bağlı Yumurtatepe, Ekinli ve Başhan köylerinin 28. 07. 2021 tarih ve 23: 59 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köylerin giriş ve çıkışlarının kapatılmasına,

Mezkür köylerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan Kolluk Kuvvetlerinde görevli (Emniyet, Jandarma, ) personellerin ve Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapmakta olan personellerin ilgili kısıtlama/karantina kararından muaf sayılmalarına,

Mezkür köylerde uygulanacak karantina süresince gerekli tedbirlerin Kolluk Kuvvetlerince yerine getirilmesine, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere; Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Belirtilen idari işlemlerin İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin 12. 02. 2021 tarihli ve 8 numaralı kararının 2. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmasına, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. " hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Sadece Haberler Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 28.07.2021 tarihli ve 2021/32 Sayılı Kararı - Son Dakika


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