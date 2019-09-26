Son Dakika Haberleri: Bitlis Valiliği'nden "yaşam malzemesi" uyarısı
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Bitlis Valiliği'nden "yaşam malzemesi" uyarısı

2 gün önce

Bitlis Valiliği, il genelindeki yayla ve meralardan dönmeye başlayan yaylacıları, yaylalarda yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Bitlis Valiliği'nden

Bitlis Valiliği, il genelindeki yayla ve meralardan dönmeye başlayan yaylacıları, yaylalarda yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekun mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerince yürütülen etkili operasyonlar sonucu, tedarik süreçleri kopan terör örgütünün malzeme temin etmede ciddi sıkıntılar yaşadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvanlar için bırakılan kuru ekmekleri bile toplamaya çalışan kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütünün, en önemli önceliğinin kış süresince yetecek miktarda erzak, yaşam malzemesi temin etmek ve belirleyeceği alanlara saklamak olduğu bilinmektedir. Yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla terör örgütünün bu ihtiyacını yaylalardaki evler başta olmak üzere yazlık veya kışlık evler ile diğer barınma alanlarında bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın teröre karşı ülke genelinde yürütülen mücadeleye etkin desteğini artırmak amacıyla 'Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma Bilmeden Teröre Destek Olma' sloganıyla bakanlığımızca bir seferberlik başlatılmıştır."

Bakanlığın, Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 39 il valiliğine "Yayla ve Meralarda Güvenlik Tedbirleri" konulu genelge gönderdiği ifade edilen açıklamada, "Kolluk kuvvetlerimizce konuya ilişkin alınan her türlü önleyici tedbir artırılarak devam ettirilecektir. Vali ve kaymakamlarımız başkanlığında yapılan halk ve muhtar toplantılarında, vatandaşlarımız ile muhtarlarımız konuya ilişkin uyarılacak ve bilgilendirilecektir. İl ve ilçe müftülükleri ile koordinasyon kurulacak, cuma hutbesinde vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Konuya ilişkin hazırlanan el ilanı kolluk kuvvetlerimizce camilerde, kıraathanelerde, köy odalarında ve vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dağıtılacak, ayrıca yaylalarda yaşayan tüm vatandaşlarımıza tek tek tebliğ edilecektir. Yerleşim yerine bağlı yaylası olan köylerde, mahallelerde görev yapan öğretmen, orman teşkilatı personeli, muhtar ve imamlarımız aracılığıyla terör örgütünün ulaşabileceği evlerde, barınma yerlerinde hiçbir şekilde erzak ve yaşam malzemesi bırakılmaması için vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Valilik ve kaymakamlık resmi internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, aynı zamanda yerel basın ve yayın organları aracılığıyla konu kamuoyunda duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bitlis Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:42 Kaynak: AA
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