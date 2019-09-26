Son Dakika Haberleri: Bitlis valiliği'nden yaylacılara dönüş uyarısı
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Bitlis valiliği'nden yaylacılara dönüş uyarısı

2 gün önce

BİTLİS Valiliği, yaylalardan köylerine dönüş yapmaya hazırlanan yaylacılardan, geride yiyecek ve giyecek bırakmamalarını istedi.

Bitlis valiliği'nden yaylacılara dönüş uyarısı, System.String[]
BİTLİS Valiliği, yaylalardan köylerine dönüş yapmaya hazırlanan yaylacılardan, geride yiyecek ve giyecek bırakmamalarını istedi.
Sonbaharın gelmesiyle birlikte yaylacılar, geri dönüş hazırlığına başlarken Bitlis Valiliği'nden yazılı açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı'nın terörle mücadele kapsamında başlattığı 'Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma, Bilmeden Teröre Destek Olma' uygulamasının hatırlatıldığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Güvenlik güçlerimizce yürütülen etkili operasyonlar sonucunda tedarik süreçleri kopan ve malzeme temin etmede ciddi sıkıntılar yaşayan, hayvanlar için bırakılan kuru ekmekleri bile toplamaya çalışan kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütünün en önemli önceliğinin kış süresince yetecek miktarda erzak/yaşam malzemesi temin etmek ve belirleyeceği alanlara saklamak olduğu bilinmektedir. Yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte terör örgütünün bu ihtiyacını yaylalardaki evler başta olmak üzere yazlık veya kışlık evler ile diğer barınma alanlarında bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın teröre karşı ülke genelinde yürütülen mücadeleye olan etkin desteğini artırmak amacıyla 'Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma Bilmeden Teröre Destek Olma' sloganıyla Bakanlığımızca bir seferberlik başlatılmıştır."


Bitlis Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:39 Kaynak: DHA
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