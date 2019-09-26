Bitlis valiliği'nden yaylacılara dönüş uyarısı

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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun'un sözleşmeleri uzatıldı!

Teslim olan terörist: Kız arkadaşım beni kandırıp dağa çıkardı, kendisi gelmedi