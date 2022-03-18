Bitlis Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Bitlis Valiliği, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Oktay Çağatay'ın isminin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son zamanlarda Valimiz Oktay Çağatay'ın ismini kullanarak iş adamlarımızı arayan kişi veya kişilerin, muhtaç ailelere ve engelli vatandaşlarımıza akülü sandalye alacaklarını belirterek para istemektedir. Vatandaşlarımızın, bu şekilde arayıp yardım talebinde bulunanlara itibar etmemeleri ve konu hakkında duyarlı olmaları gerekmektedir. Devletimiz gerek muhtaç ailelere gerekse engelli vatandaşlarımıza gerekli tüm yardımları yapmaktadır."