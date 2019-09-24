Son Dakika Haberleri: Bitlis valisi, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi
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Bitlis valisi, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi

1 saat önce

Bitlis Valisi, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdiBitlis Valisi Oktay Çağatay, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren 43 sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Bitlis Valisi, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren 43 sporcuyu altınla ödüllendirdi.

Bitlis Valiliği konferans salonunda düzenlenen törene, Vali Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Savaş Bulan, antrenör ve sporcular katıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, gösterilen başarıların göğüslerini kabarttığını belirterek, Sizler Bitlis'in ve Türkiye'nin gururusunuz. Sizler, Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarında dereceye girerek bizim göğsümüzü kabarttınız. Her zaman sizin yanınızda olduk olmaya da devam edeceğiz. Sizler bizim gururumuzsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Hepinizi tek tek tebrik ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum dedi.

Konuşmanın ardından ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara yarım altın hediye edildi. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Bitlis valisi, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi

Mehmet Ali Özkan, Bitlis Valiliği, Tatvan, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:34 Kaynak: DHA
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