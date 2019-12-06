Son Dakika Haberleri: Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Çağatay, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı. Haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğrafına oy veren Çağatay, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Vali Çağatay, AA muhabirlerinin Türkiye ve dünyadan çok güzel fotoğraflar çektiklerini aktardı. Bölgenin fotoğraf tutkunları için çok zengin olduğunu ifade eden Çağatay, "Geçtiğimiz yıllarda da çok güzel fotoğraflar vardı. Önümüzdeki yıllarda da çok güzel fotoğraflar çıkacağına inanıyorum. Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." dedi.

Hüseyin Yıldız, Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paris'te polisin attığı gaz kapsülü Anadolu Ajansı foto muhabirini gözünden yaraladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:44:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis Valisi Çağatay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]