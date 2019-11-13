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Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Çağatay Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askeri ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis Valisi Çağatay Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askeri ziyaret etti

7 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Taşkın'ı evinde ziyaret etti.

Bitlis Valisi Çağatay Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askeri ziyaret etti, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Taşkın'ı evinde ziyaret etti.

Çağatay, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç ve İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül ile harekatta yaralanan Taşkın'ın Adilcevaz'daki baba evine giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Taşkın ve ailesiyle bir süre sohbet eden Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşkın'ın tedavisinin Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) devam edeceğini söyledi.

Çağatay, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren baba Cemal Taşkın ise "Allah devletimize zeval vermesin. Yaşadığımız bu süreçte herkes yanımızda bulunarak bizlere destek olmaya çalıştı. Allah devletimizi var etsin." diye konuştu.

Uzman Çavuş Mehmet Taşkın, görev aldığı Barış Pınarı Harekatı'nda, terörden temizlenen Tel Abyad'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmıştı.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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