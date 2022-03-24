Bitlis Valisi Çağatay, çığ riski nedeniyle 40 evin boşaltıldığı mahallede incelemede bulundu - Son Dakika
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Bitlis Valisi Çağatay, çığ riski nedeniyle 40 evin boşaltıldığı mahallede incelemede bulundu

24.03.2022 20:59
Bitlis Valisi Çağatay, çığ riski nedeniyle 40 evin boşaltıldığı mahallede incelemede bulundu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çığ tehlikesi nedeniyle 40 evin geçici olarak boşaltıldığı Gazibey Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çığ tehlikesi nedeniyle 40 evin geçici olarak boşaltıldığı Gazibey Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Çığ tehlikesinin bulunduğu mahalleye giden Çağatay, AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, bilgi aldı.

Çağatay, Gazibey Mahallesi'ndeki Dideban Dağı'nın eteklerindeki Sapkor mevkisinde çığ tehlikesi nedeniyle boşaltılan alanda inceleme yaptı.

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Bitlis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Çağatay, çığ riski nedeniyle 40 evin boşaltıldığı mahallede incelemede bulundu - Son Dakika


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