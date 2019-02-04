Bitlis Valisi Çağatay'dan Ahlat'a Ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat'ta kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat'ta kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti.



Ahlat ziyaretinde ilk olarak Ahlat Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Çağatay, hükümet konağı önünde Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Daha sonra kaymakamlık makamına geçen Vali Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül ile bir süre görüştü.



Ardından Kaymakam Akgül ile beraber Ahlat Belediyesini ziyaret eden Vali Çağatay'ı, belediye girişinde Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, belediye meclis üyeleri ve belediye birim amirleri karşıladı. Belediye makamına geçen Vali Oktay Çağatay'a, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban tarafından ziyaretinin anısına tablo hediye edildi.



Vali Çağatay bir süre Başkan Çoban'la görüştükten sonra Ahlat'tan ayrıldı. - BİTLİS

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