Bitlis Valisi Çağatay'dan Kurumlara Ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sadullah Korkut'u ziyaret ederek brifing aldı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Sadullah Korkut'u ziyaret ederek brifing aldı.



İlk olarak müftülüğe geçen Vali Çağatay, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'den brifing aldı. Ardından din görevlileriyle belirli aralıklarla yapılan değerlendirme toplantısına katılan Vali Oktay Çağatay, "Bitlis, 6 bin yıllık Anadolu'ya mührünü vurmuş bir şehir. Sizlerde bu güzel ilde çok kıymetli ve önemli bir vazifeyi yürütüyorsunuz. Devletin gücünü, milletin ferasetini, birlik ve beraberliğimizi en ücra köşelere kadar sizler vasıtasıyla taşıyoruz. Diyanet, bu ülkenin temel taşlarından birisidir. Sizler devletin uzayan kolusunuz. Sizler devletimizin kılcal damarlarısınız. Nüfuz etmenizi istiyoruz. Devletimizin birliğini, beraberliğini, şu topraklarda bir arada yaşamanın önemini ısrarla vurgulamanızı istiyoruz" dedi.



Daha sonra Bitlis Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne geçen Vali Oktay Çağatay, hizmet binasını gezdi. Vatandaşlarla sohbet edip memurlarla tanışan Vali Çağatay, İl Müdürü Sadullah Korkut'tan da brifing aldı. - BİTLİS

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