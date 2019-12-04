Bitlis Valisi Çağatay'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bitlis Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda taziyeleri kabul eden aileyi ziyaret eden Çağatay, dua ederek başsağlığı diledi.

Şehidin babası Feyyaz Kurt ile yakından ilgilenen Çağatay, "Sizin evladınız bizim evladımızdır. Sizin acınız bizim acımızdır. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Yavrumuz, ülkemiz için şehadet şerbetini içti. Devletimiz her zaman yanınızdadır. Kapılarımız size her zaman açıktır." diye konuştu.

Vali Çağatay'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti.