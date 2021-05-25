Bitlis Valisi Çağatay'dan üs bölgesindeki güvenlik güçlerine moral ziyareti - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek, buradaki güvenlik güçlerine moral verdi.

Vali Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile Gazitepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Bitlis-Baykan kara yolu güzergahında ve terörle mücadele kapsamında önemli bir bölgede bulunan Gazitepe Üs Bölgesi'ni inceleyen Çağatay, Tuğgeneral İlbey'den bilgi aldı.

Üs bölgesinde bir araya gelerek sohbet ettiği güvenlik güçlerine de moral veren Çağatay, terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarıları nedeniyle kendilerine teşekkür etti.

Vali Çağatay ve beraberindekiler, bu bölgede şehit olan güvenlik güçlerinin adına yaptırılan Şehitlik Çeşmesi'ni de inceleyerek su içti.