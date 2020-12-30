Bitlis Valisi Çağatay'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çağatay, mesajında, yeni umutlarla yeni bir yıla daha merhaba demenin heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Milletçe birlik ve beraberlik içinde, birbirine kenetlenmiş daha güçlü bir ülke olarak yeni bir yıla gireceklerini belirten Çağatay, şunları kaydetti:

"Yeni beklentilerle, yeni umutlarla dolu yıla girerken, millet olarak, birlik, beraberlik, kardeşlik içinde azim ve kararlılıkla geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2021 yılının ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni ederim."