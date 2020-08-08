Bitlis Valisi Çağatay, depremden etkilenen Hizan'daki köy muhtarlarıyla görüştü Açıklaması - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hizan ilçesinde dün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bize gelen şimdilik 40 köyümüzde bazı evlerde çatlaklar olduğu yönünde. Çok şükür can ve mal kaybımız olmadı." dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu ile Hizan'daki Sağınlı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Vali Çağatay, burada köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Vali Çağatay, toplantının ardından gazetecilere, dün akşam saat 22.20 sıralarında merkez üssü Hizan ilçesinin Doğancı köyü olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini söyledi.

Depremin Bitlis merkez ve ilçelerinin yanı sıra Siirt'in Pervari, Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri ile Batman'da da hissedildiğini anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Sağınlı Karakolu bölgesinde yaklaşık 30 köy olunca buraya AFAD İl Müdürümüzün başkanlığında dün geceden beri ekiplerimizi görevlendirdik. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Özel İdare'den destek aldılar. Bize gelen şimdilik 40 köyümüzde bazı evlerde çatlaklar olduğu yönünde. Çok şükür can ve mal kaybımız olmadı. Vatandaşlarımızın taleplerini yerinde görmek için geldik. Muhtarlarımızı dinledik, taleplerini aldık. Çalışmalar hala devam ediyor. Ciddi bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Depremsiz günler diliyoruz."

Doğancı köyü muhtarı Nihat Gültekin de depremde büyük panik yaşadıklarını belirterek, "Çok korktuk. Deprem esnasında insanlar evlerinden bir anda dışarı çıktı." ifadesini kullandı.