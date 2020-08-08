Bitlis Valisi Çağatay, depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bitlis Valisi Çağatay, depremin ardından muhtarlarla bir araya geldi

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, Hizan ilçesinde dün saat 22.20 sıralarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeyi ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Vali Çağatay, depremden hemen sonra AFAD ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AFAD Müdürü Ali Fuat Balkan ile birlikte Hizan'a bağlı Sağınlı Karakolu'nda bölgedeki 30 köy muhtarı ile bir araya geldi. Vali Çağatay, 4.7 büyüklüğündeki depremin geniş bir alanda hissedildiğini belirterek, "Yaşanan deprem, Bitlis merkez, Siirt'in Pervari ve Van'ın Bahçesaray ilçelerinde de hissedildi. Merkez Sağınlık Karakol bölgemize bağlı 30 köy olunca biz buraya AFAD İl Müdürlüğümüzün ekiplerini dün akşamdan beri yönlendirdik. Arkadaşlarımız İl Özel İdaresi ve AFAD Müdürlüğünden desteklerini aldılar. Bize gelen bilgilerde 40 köyümüzde bazı evlerde çatlaklar meydana geldiği yönündedir. Çok şükür can ve mal kaybımız olmadı. Ama vatandaşlarımızın taleplerini yerinde görmek ve değerlendirmek üzere geldik. Muhtarlarımızı da burada dinledik. Arkadaşlarımız şu anda alanda çalışıyorlar. Ciddi bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Yine de vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirmeliyiz" dedi.