Bitlis Valisi Çağatay, E tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çağatay'ın kurumda görevli güvenlik güçleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Kurum Müdürü Kamber Ata'dan bilgi alan Çağatay, ardından K-9 köpek timlerinin gösterisini izledi.

Vali Çağatay'a ziyaretinde, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Cezaevleri İnfaz Kurumu'ndan sorumlu savcı Ali Can Yavuz eşlik etti