Son Dakika Haberleri: Bitlis Valisi Çağatay Güroymak İlçesini Ziyaret Etti

Bitlis Valisi Çağatay Güroymak İlçesini Ziyaret Etti

34 dakika önce

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Güroymak ilçesine geldi.

Bitlis Valisi Çağatay Güroymak İlçesini Ziyaret Etti, System.String[]
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Güroymak ilçesine geldi.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu tarafından karşılanan Vali Çağatay, kurum amirleriyle bir araya geldi. Ziyarette Kaymakam Alibeyoğlu, gerek kaymakamlık olarak gerekse belediye başkan vekili olarak yapılan çalışmalar hakkında brifing verdi.

Vali Çağatay ilçe ziyareti kapsamında, Güroymak Aile Destek Merkezi, Güroymak Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin açılışı ile doğuştan engelli ayakkabı boyacısı Gürgün Şipalli için yapılan iş yeri açılışını gerçekleştirdi. İlçe merkezinde vatandaşlarla selamlaşıp hatırlarını soran Vali Çağatay, bir süre sohbet etti. Daha sonra tekstil firmasını ziyaret eden Vali Çağatay, tekstil atölyelerini gezerek bilgi aldı.

Güroymak Kaymakamlığınca 'Konuşma Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Eğitimi Projesi' kapsamında İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçen Vali Çağatay, konuşma zorluğu çeken öğrencilerle yakından ilgilenerek burada bir konuşma gerçekleştirdi. Yaptığı konuşmada, "Konuşma güçlüğü çeken kişilerin ne kadar zorlandığını hep birlikte slaytta gördük. Kolay bir şey değil ama tedavi edilebiliyor. Proje kapsamında 180 öğrencimiz eğitim alacak. Öncelikle öğrencilerimizi ve eğitmenleri tebrik ediyorum. Kaymakam beyin bu konuda çok gayret gösterdiği ve emeği ortada. Başarılı kaymakamımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra Güroymak Devlet Hastanesine geçen Vali Çağatay, hastane yetkililerinden bilgi alarak hasta ziyaretlerinde geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Çağatay, Güroymak ilçesinde yeni hizmete giren 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binasında incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Son olarak sırasıyla Güroymak Polis Merkezi Amirliği ve İlçe Jandarma komutanlığı ziyaret edildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:12 Kaynak: İHA

Oktay Çağatay, Bitlis, Güroymak, Güncel
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