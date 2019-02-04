Son Dakika Haberleri: Bitlis Valisi Çağatay'ın Ahlat Ziyareti

Bitlis Valisi Çağatay'ın Ahlat Ziyareti

20 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ahlat ilçesine geldi.

Bitlis Valisi Çağatay'ın Ahlat Ziyareti, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ahlat ilçesine geldi.

İlk olarak Ahlat Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Çağatay, Kaymakam Mustafa Akgül ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çağatay, ardından belediye başkanlığını ziyaret etti.

Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, belediye meclis üyeleri ve birim amirlerinin karşıladığı Çağatay, belediyenin yürüttüğü ve planladığı projelerle ilgili bilgilendirildi.

Çağatay, Çoban ile bir süre görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:37 Kaynak: AA

Oktay Çağatay, Bitlis, Ahlat, Güncel
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