Bitlis Valisi Çağatay Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis Valisi Çağatay Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı

14.06.2022 14:05
Bitlis Valisi Çağatay Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, Türk Jandarma Teşkilatı'nın, vatanına, milletine ve bayrağına duyduğu sonsuz aşkla 183. yaş gününü kutladığını belirtti.

Teşkilatın büyüklüğü, sorumluluk sahasının genişliği ve elde ettiği başarılarıyla dünyadaki emsalleri arasında önde gelen Jandarma Genel Komutanlığının, sadece mazisiyle övünen değil, aynı zamanda stratejisi ve geleceğe dönük ciddi yatırımlarıyla da çağın ötesini hedefleyen bir karakter ortaya koyduğunu aktaran Çağatay, şunları kaydetti:

"Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. 1839'da kurulan, gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz jandarma teşkilatımızın görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinç ve kararlılıkla sürdüreceğine ve başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle jandarma teşkilatımızın kuruluşunun 183. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum."

YORUMLAR
500
Burdur'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Burdur'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kaynak: AA

Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Çağatay Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 19:43:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis Valisi Çağatay Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement