Bitlis Valisi Çağatay Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutladı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, Türk Jandarma Teşkilatı'nın, vatanına, milletine ve bayrağına duyduğu sonsuz aşkla 183. yaş gününü kutladığını belirtti.

Teşkilatın büyüklüğü, sorumluluk sahasının genişliği ve elde ettiği başarılarıyla dünyadaki emsalleri arasında önde gelen Jandarma Genel Komutanlığının, sadece mazisiyle övünen değil, aynı zamanda stratejisi ve geleceğe dönük ciddi yatırımlarıyla da çağın ötesini hedefleyen bir karakter ortaya koyduğunu aktaran Çağatay, şunları kaydetti:

"Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisi, iyi eğitimli personeli, modern donanımı, disiplini, kabiliyeti ve görev anlayışıyla daima takdiri hak etmiş ve aynı zamanda hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere her geçen gün daha da bağlılık göstererek milletimizin gönlünde özel bir yere sahip olmayı başarmıştır. 1839'da kurulan, gelişen güçlü yapısı, eğitim düzeyi ve teknolojik donanımıyla kıvanç duyduğumuz jandarma teşkilatımızın görev ve sorumluluklarını, bugün olduğu gibi gelecekte de aynı bilinç ve kararlılıkla sürdüreceğine ve başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle jandarma teşkilatımızın kuruluşunun 183. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum."