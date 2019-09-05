Bitlis Valisi Çağatay, Kaymakam Erat'ı ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mülki idare Amirleri Kararnamesiyle Ahlat ilçesine atanan Kaymakam Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.

Vali Çağatay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile ziyaret ettiği Erat'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Erat ile bir süre sohbet eden Çağatay, daha sonra kaymakamlıktan ayrıldı.