Son Dakika Haberleri: Bitlis Valisi Çağatay, Kaymakam Erat'ı ziyaret etti
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Bitlis Valisi Çağatay, Kaymakam Erat'ı ziyaret etti

1 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mülki idare Amirleri Kararnamesiyle Ahlat ilçesine atanan Kaymakam Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.

Bitlis Valisi Çağatay, Kaymakam Erat'ı ziyaret etti, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Mülki idare Amirleri Kararnamesiyle Ahlat ilçesine atanan Kaymakam Erkan İsa Erat'ı ziyaret etti.

Vali Çağatay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile ziyaret ettiği Erat'a yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Erat ile bir süre sohbet eden Çağatay, daha sonra kaymakamlıktan ayrıldı.

Oktay Çağatay, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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