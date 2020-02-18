Bitlis Valisi Çağatay, komandoları ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçesindeki Jandarma Komando Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Çağatay, ziyaretleri kapsamında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile JÖH Tabur Komutanlığını gitti.

Tabur Komutanı Binbaşı Teoman Özsırkıntı tarafından karşılanan Çağatay, ardından kırsalda terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan komando birliklerini selamlayarak fotoğraf çektirdi.

JÖH Tabur Komutanlığı Şeref Defterini imzaladıktan sonra bölgede devam eden operasyonlar hakkında bilgi alan Çağatay, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı diledi.

Tuğgeneral İlbey ve Kaymakam Özkan ile ilçeye bağlı Koruklu köyüne de giden Çağatay, dün Tatvan- Van kara yolunda trafik kazasında 4 yakınını kaybeden Eser ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Çağatay, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.