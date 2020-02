Bitlis Valisi Çağatay operasyon birliklerini ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kırsalda terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan operasyon birliklerine moral ziyaretinde bulundu.

Vali Çağatay, dondurucu soğukta kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu kırsalda, PKK'lı teröristlere karşı kahramanca mücadele veren operasyonda görevli birliklerle bir araya geldi.

Operasyondaki askerler ve güvenlik korucularıyla bir süre sohbet ederek fotoğraf çektiren Çağatay, operasyonlar hakkında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den bilgi aldı.

Ziyarette Vali Çağatay'a, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti.

Ardından Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Çağatay, burada personeli selamlayarak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Fatih Bilgeç'ten bina ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Vali Çağatay, daha sonra İlbey, Ağırlar ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ile şehit piyade sözleşmeli er Alpaslan Kurt'un ailesini de ziyaret etti.

Şehidin babası Feyyaz Kurt ve aileyle sohbet eden Çağatay, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek "Vatan için en değerli varlığı olan evlatlarını feda etmiş ailelerimizin her zaman başımızın üstünde yeri var. Onların sıkıntısı sıkıntımız, sorunu sorunumuzdur. Devletimizin tüm kapıları her zaman ailelerimize açık." ifadelerini kullandı.

Kurt da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek Vali Çağatay'a ve beraberindekilere teşekkür etti.