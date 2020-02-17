Bitlis Valisi Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis Valisi Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti

6 saat önce

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, operasyonda olan jandarma birlikleri ile bölgedeki bazı jandarma karakollarında incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti, System.String[]

BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, operasyonda olan jandarma birlikleri ile bölgedeki bazı jandarma karakollarında incelemelerde bulundu.

Bitlis ve çevresinde etki olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, Bitlis Valisi Çağatay da olumsuz hava koşularına rağmen kırsal böjlgelerde operasyonlarını sürdüren jandarma birliklerinde bulundu. Operasyon bölgesindeki Jandarma birlikleri ve güvenlik korucuları ile sohbet eden Vali Çağtay, devam eden operasyonlarla ilgili de İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den bilgi aldı.

Vali Oktay Çağatay ve beraberindeki heyet daha sonra Ahlat ilçesine bağlı Dilburnu Köyü ile Ovakışla Jandarma Karakolu'na da ziyarette bulundu. Karakol komutanından bilgi alan Vali Çağatay, karakol personeli ile sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ayrıldı.

Vali Çağatay'a ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey,  İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı da eşlik etti.


Jandarma, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:34 Kaynak: DHA
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