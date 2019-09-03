Bitlis Valisi Çağatay, Tümgeneral İlbaş'ı makamında kabul etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanını Tümgeneral Hacı İlbaş'ı makamında kabul etti.



Vali Oktay Çağatay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı makamında ağırladı. Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Kolordu Komutanı İlbaş'a, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına atanan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanı iken İl Jandarma Komutanı olarak Bitlis'e atanan Tuğgeneral Nail İlbey de eşlik etti. - BİTLİS