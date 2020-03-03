Bitlis Valisi Çağatay: Uyuşturucu en az koronavirüs kadar önemli - Son Dakika

BİTLİS'te, uyuşturucu ile mücadele toplantısında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Bir koronavirüs dünyada ne kadar yankı uyandırdı. Halbuki uyuşturucu sebebiyle günde belki de aynı sayıda insan vefat ediyor. Koronavirüs basite alınmayacak bir konu ama uyuşturucu da en az onun kadar önemlidir" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Oktay Çağatay, uyuşturucunun tüm dünyanın belası olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüyen bir bela haline geldiğini söyledi.

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