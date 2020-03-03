Bitlis Valisi Çağatay: Uyuşturucu en az koronavirüs kadar önemli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Çağatay: Uyuşturucu en az koronavirüs kadar önemli - Son Dakika

Bitlis Valisi Çağatay: Uyuşturucu en az koronavirüs kadar önemli

6 saat önce

BİTLİS'te, uyuşturucu ile mücadele toplantısında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Bir koronavirüs dünyada ne kadar yankı uyandırdı.

Bitlis Valisi Çağatay: Uyuşturucu en az koronavirüs kadar önemli, System.String[]

BİTLİS'te, uyuşturucu ile mücadele toplantısında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Bir koronavirüs dünyada ne kadar yankı uyandırdı. Halbuki uyuşturucu sebebiyle günde belki de aynı sayıda insan vefat ediyor. Koronavirüs basite alınmayacak bir konu ama uyuşturucu da en az onun kadar önemlidir" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Oktay Çağatay, uyuşturucunun tüm dünyanın belası olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüyen bir bela haline geldiğini söyledi.

'ÜLKE GENELİNDE EYLEM PLANI BAŞLATILDI'

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ülke genelinde mart ayı itibariyle uyuşturucuyla mücadele için bir eylem planı başlatıldığını söyleyen Vali Çağatay, bu eylem planının eş zamanlı olarak bütün illerde ve ilçelerde başlatıldığını söyledi. Vali Çağatay şöyle konuştu: "Uyuşturucu tüm dünyanın belası olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüyen bir bela haline gelmiştir. Bitlis'teki seviyenin çok yüksek olmadığını biliyoruz ama her gün arttığını biliyoruz. Dolayısıyla bizlere çok büyük görev düşüyor. Bütün kurumlara görevler veriyoruz. O görevlerin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini takip edeceğiz. Sonuçlarını da değerlendirerek her ay İçişleri Bakanlığımız ile paylaşacağız. İşi çok ciddiye almamız gerekiyor. Bir koronavirüs dünyada ne kadar yankı uyandırdı. Halbuki uyuşturucu sebebiyle günde belki de aynı sayıda insan vefat ediyor. Koronavirüs basite alınmayacak bir konu ama uyuşturucu da en az onun kadar önemlidir. Uyuşturucu ile mücadele konusu üzerinde durmamız gerekiyor."


Koronavirüs, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

UEFA, koronovirüs nedeniyle yeni bir futbol takvimi belirleyecek
Silivri'de can pazarı! Alev alev yanan yatta 2 kişi yaşamını yitirdi Trabzon'a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek Trabzonspor-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi!

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:59:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis Valisi Çağatay: Uyuşturucu en az koronavirüs kadar önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]