Bitlis Valisi Okta Çağatay muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Turgut ve muhtarlarla bir süre sohbet eden Çağatay, muhtarlık teşkilatının yerel demokrasinin en önemli taşlarından biri olduğunu belirtti.

Çağatay, "Devletimizin hizmetlerinin en ücra yerlerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılmasında muhtarlarımızın çok büyük emeği bulunmakta. Devletimizin hizmetlerinin yerine getirilmesinee katkı sunan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum." diye konuştu.

Turgut'ta ilgi ve desteklerinden dolayı Vali Çağatay'a teşekkür etti.