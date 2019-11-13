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Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesini ziyaret etti
6 saat önce
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:48 Kaynak: İHA
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanlığınca ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Vali Oktay Çağatay'a, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü İsmetullah Altun eşlik etti. - BİTLİS
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