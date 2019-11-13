Son Dakika Haberleri: Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesini ziyaret etti

6 saat önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesini ziyaret etti, System.String[]

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban'ı makamında ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, Belediye Başkanlığınca ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı.


Ziyarette Vali Oktay Çağatay'a, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü İsmetullah Altun eşlik etti. - BİTLİS

Adilcevaz, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:48 Kaynak: İHA
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