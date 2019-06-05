Son Dakika Haberleri: Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan bayram ziyaretleri
Son Dakika Güncel Haber

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan bayram ziyaretleri

37 dakika önce

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Öğretmenevinde kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan bayram ziyaretleri, System.String[]
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ramazan Bayramı dolayısıyla Öğretmenevinde kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Törene Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Erhan Demir, diğer kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmanın akabinde Bitlis Devlet Hastanesinde yatmakta olan yetişkin ve çocuk hastaları ziyaret eden Vali Çağatay, hastalara acil şifalar diledi ve Ramazan Bayramlarını kutladı.

Vali Oktay Çağatay, yetkililerden hastalar hakkında bilgi aldı. Daha sonrasında İl Jandarma Komutanlığına ve İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaretlerde bulunan Vali Çağatay, kurum personelleriyle sohbet etti ve Ramazan Bayramlarını kutladı. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler BARTIN 6 BİN NÜFUSLU AMASRA'YA 50 BİN KİŞİ GELDİ Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 53 ölü, 355 yaralı Kore Gazisi Kanat, bayram ziyaretinde helallik istedikten sonra hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 23:45:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis Valisi Oktay Çağatay'dan bayram ziyaretleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]